Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:20

«Салават Юлаев» уступил дома «Адмиралу» в матче КХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:4.

В составе уфимцев шайбы забросили Деннис Ян и Артем Горшков. У победителей отличились Павел Шэн, Даниил Гутик, Джек Родвальд и Дмитрий Завгородний.

«Адмирал» набрал 21 очко и переместился на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» идет на четвертой строчке с 22 баллами.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет СКА, а «Адмирал» встретится на выезде с «Амуром». Оба противостояния состоятся 2 ноября.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: Шэн — 4 (Солянников, Николаев), 5:50 — 0:1. Гутик — 5, 18:17 — 0:2. Ян — 3 (Ефремов, Варлов), 41:27 — 1:2. Родуолд — 5 (Завгородний), 53:43 — 1:3. Завгородний — 5 (Родуолд), 58:48 — 1:4. Горшков — 1 (Великов, Ефремов), 59:40 — 2:4.

Вратари: Вязовой — Демченко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (6+14+15) — 36 (11+16+9).

Судьи: Беляев, Оскирко.

31 октября. Уфа. Уфа-Арена. 8496 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Читайте также
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
Красно-белые будут бороться за Пиняева. Что происходит в «Спартаке»
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Медведев проиграл Попырину на «мастерсе» в Париже
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Популярное видео
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лада» обыграла «Авангард» в гостевом матче КХЛ

КХЛ, расписание и результаты 31 октября: «Динамо» Москва — «Витязь» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 22 18 4 38
2 СКА 22 15 7 31
3 Спартак 20 12 8 27
4 ЦСКА 21 10 11 27
5 Северсталь 20 13 7 26
6 Динамо М 20 11 9 24
7 Торпедо 21 10 11 23
8 Динамо Мн 20 10 10 21
9 Витязь 21 10 11 21
10 Куньлунь РС 21 7 14 16
11 Сочи 19 7 12 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 22 16 6 34
2 Автомобилист 20 12 8 26
3 Ак Барс 18 12 6 24
4 Сал. Юлаев 18 11 7 22
5 Металлург Мг 22 10 12 21
6 Адмирал 21 9 12 21
7 Лада 21 9 12 21
8 Нефтехимик 22 8 14 21
9 Сибирь 20 9 11 19
10 Авангард 20 7 13 15
11 Амур 21 5 16 12
12 Барыс 20 5 15 11
Результаты / календарь
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
31.10 16:30
Авангард – Лада
 1 : 3
31.10 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 2 : 4
31.10 19:30
Динамо М – Витязь
 - : -
31.10 19:30
Торпедо – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости