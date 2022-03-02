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Сегодня, 21:07

Лямся: «Сибирь» сыграла с «Салаватом Юлаевым» так, как мы ожидали и к чему готовились»

Лямся завил, что «Сибирь» сыграла против «Салавата Юлаева» так, как команда ожидала
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил победу над «Сибирью» (2:1) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хорошая битва сегодня получилась. Вокруг первого матча плей-офф всегда много давления и ожиданий. Самое важное, сегодня нам удалось одержать победу. Она может придать нам много энергии.

Что касается «Сибири», то они сыграли так, как мы ожидали и к чему готовились. Касаемо перевода Тихонова в первое звено, я думаю, что у таких опытных игроков, играющих вместе, чувство ответственности дополнительно проявляется. С каждым днем парни будут взаимодействовать все лучше и лучше», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет в Уфе 4 марта, начало — в 17:00 мск.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/02/496732.html
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ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Томи Лямся
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Динамо М - Северсталь
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1. Динамо М - Северсталь
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2. Динамо М - Северсталь
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Трактор - Нефтехимик
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