Минское «Динамо» нанесло «Торпедо» четвертое поражение подряд в КХЛ
Минское «Динамо» одержало выездную победу над «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
В составе минчан голы забили Даниил Липский, Виталий Пинчук, Даниил Сотишвили, Александр Волков и Сергей Кузнецов. У нижегородцев отличились Василий Атанасов и Егор Виноградов.
«Торпедо» потерпело четвертое поражение подряд в КХЛ. В последний раз команда Игоря Ларионова побеждала 22 октября в выездной встрече с «Нефтехимиком» (3:1).
«Динамо» набрало 23 очка и расположилось на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» идет строчкой ниже, имея аналогичное количество баллов.
В следующем матче «Торпедо» сыграет в гостях с московским «Динамо», а минское «Динамо» примет «Витязь». Обе встречи пройдут 4 ноября.
Хоккей
FONBET чемпионат КХЛ
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Голы: Липский — 1 (Т. Ковгореня, Бориков), 13:20 — 0:1. Атанасов — 8 (Артамонов, Летунов), 22:36 — 1:1. Пинчук — 8 (Волков, Гросс), 23:29 — 1:2. Сотишвили — 3 (Хэмилтон, Кузнецов), 37:47 — 1:3. Виноградов — 2 (Свечников), 45:37 — 2:3. Волков — 4 (Энас, Пинчук), 57:18 — 2:4. Кузнецов — 2 (п.в., Сотишвили, Тирни), 58:59 — 2:5.
Вратари: Кульбаков (58:29 — 58:59) — Тихомиров.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (11+3+10) — 47 (12+24+11).
Судьи: Гашилов, Кочетов.
31 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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|11
|31.10
|16:30
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Авангард – Лада
|1 : 3
|31.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|2 : 4
|31.10
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|2 : 1
|31.10
|19:30
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5