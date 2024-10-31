Московское «Динамо» обыграло «Витязь» и одержало третью победу подряд в КХЛ
Московское «Динамо» дома победило «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла на «ВТБ Арене».
У бело-голубых шайбы забросили Артем Михеев и Максим Джиошвили. Единственный гол подмосковной команды на счету Станислава Ярового.
Московское «Динамо» одержало третью победу подряд и занимает шестое место на «Западе» с 26 очками в 21 игре. «Витязь» находится на 9-й строчке с 21 баллом в 22 матчах.
FONBET чемпионат КХЛ
«Динамо М» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Михеев — 3 (Адамчук, Рашевский), 10:12 — 1:0. Яровой — 2 (Чивилев), 44:21 — 1:1. Джиошвили — 3 (Пыленков), 45:00 — 2:1.
Вратари: Моторыгин — Шикин (58:30).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 26 (7+11+8) — 22 (5+8+9).
Судьи: Дударов, Спирин.
31 октября. Москва. «ВТБ Арена». 5846 зрителей.
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