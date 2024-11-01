«Торпедо» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

«Динамо» набрало 23 очка и расположилось на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» идет строчкой ниже, имея аналогичное количество баллов.

В следующем матче «Торпедо» сыграет в гостях с московским «Динамо», а минское «Динамо» примет «Витязь». Обе встречи пройдут 4 ноября.