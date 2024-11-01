«Динамо» Москва — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд и занимает шестое место на «Западе» с 26 очками в 21 игре. «Витязь» находится на 9-й строчке, имея в активе 21 балл после 22 сыгранных матчей.