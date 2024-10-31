«Ак Барс» подписал контракт с сыном главного тренера Анвара Гатиятулина Артемием
Пресс-служба «Ак Барса» объявила о заключении двустороннего контракта с нападающим Артемием Гатиятулиным.
Соглашение рассчитано на два сезона. 18-летний хоккеист является сыном главного тренера казанской команды Анвара Гатиятулина. Ранее игрок выступал за фарм-клуб челябинского «Трактора» «Белые Медведи» в МХЛ. В текущем сезоне на его счету 1 матч без результативных действий.
Гатиятулин-старший возглавляет «Ак Барс» с лета 2024 года.
Источник: ХК Ак Барс
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