«Динамо» и «Витязь» сыграют в КХЛ 31 октября

«Динамо» и «Витязь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 31 октября. Матч пройдет «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30.

Прямая трансляция игры в Москве пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Матч также покажут канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Витязь» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» в 20 матчах набрало 24 очка, в предыдущей игре москвичи победили «Амур» (1:0). У «Витязя» — 21 игра и 21 очко, в предыдущем матче бело-красные уступили «Спартаку» (3:4 ОТ).

Регулярный чемпионат начался 3 сентября 2024, а завершится 23 марта 2025 года.