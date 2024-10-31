«Салават Юлаев» — «Адмирал»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Салават Юлаев» примет «Адмирал» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 31 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Уфа Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Салават Юлаев» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — 18.45 по местному времени.
Уфимская команда набрала 22 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. Клуб из Владивостока с 19-ю очками располагается на 8-й строчке на Востоке.
Матч «Салават Юлаев» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|22
|18
|4
|38
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|4
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|5
|Северсталь
|20
|13
|7
|26
|6
|Динамо М
|20
|11
|9
|24
|7
|Торпедо
|21
|10
|11
|23
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|21
|9
|Витязь
|21
|10
|11
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|11
|6
|22
|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|7
|Сибирь
|20
|9
|11
|19
|8
|Адмирал
|20
|8
|12
|19
|9
|Лада
|20
|8
|12
|19
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|31.10
|16:30
|
Авангард – Лада
|- : -
|31.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|31.10
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|31.10
|19:30
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -