«Салават Юлаев» примет «Адмирал» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 31 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Уфа Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Салават Юлаев» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — 18.45 по местному времени.

Уфимская команда набрала 22 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. Клуб из Владивостока с 19-ю очками располагается на 8-й строчке на Востоке.

Матч «Салават Юлаев» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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