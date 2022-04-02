ЦСКА обыгрывает СКА после первого периода со счетом 1:0

ЦСКА обыгрывает СКА после первого периода со счетом 1:0 в первом матче серии финала плей-офф Западной конференции. Автором единственной шайбы стал нападающий красно-синих Максим Соркин.

Он отличился уже на второй минуте периода.

Напомним, что вторая игра серии также состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдет 4 апреля.