СКА — «Динамо» Минск: составы команд на первый матч плей-офф

2 марта стартует серии первого раунда плей-офф КХЛ между СКА и минским «Динамо». Стали известны составы команд на первую встречу серии.

СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ на 1-м месте Западной конференции, набрав 68 очков в 48 матчах. «Динамо» финишировало на 8-й позиции Запада: 54 очка после 47 игр.

Последний раз команды встречались друг с другом в матче регулярного чемпионата текущего сезона. Победу в той игре одержал петербургский клуб со счетом 2:1.