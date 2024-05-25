Бывший хоккеист СКА Рыбин поделился мнением об отстранении российских спортсменов

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин отреагировал на отстранение российских спортсменов от участия в международных стартах.

«Нам есть, что доказать и продемонстрировать. У нас сменилось поколение, более молодые уже выросли и стали более мастеровитыми. Хочется посмотреть на ребят на другом уровне. Не только в хоккее, но и в фигурном катании и других видах спорта», — цитирует Рыбина LiveResult.

Российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.