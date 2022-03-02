«Ак Барс» — «Авангард»: составы команд на стартовый матч серии плей-офф

2 марта стартует серия первого раунда плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом». Стали известны составы команд на эту встречую

Плей-офф начнём в таком составе pic.twitter.com/1gNFjfcUpU — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 2, 2022

Наш состав на первый матч серии! pic.twitter.com/sxSmq7g7eV — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 2, 2022

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Ак Барс» — «Авангард». Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.