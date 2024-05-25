«Спартак» подписал защитника Соболева

Защитник Даниил Соболев подписал контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на два года. В 2021 году Соболев был задрафтован «Монреалем» в пятом раунде.

Последние три года Соболев выступал в лиге провинции Онтарио, набрав 54 (10+44) очка в 208 матчах.