Зарплата Плотникова в СКА составит 30 миллионов рублей в год

Как стало известно «СЭ», нападающий Сергей Плотников, заключивший четырехлетний контракт с СКА, будет зарабатывать 30 миллионов рублей в год.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании соглашения с 33-летним россиянином в пятницу, 24 мая.

Предыдущей командой Плотникова был ЦСКА, за который форвард выступал с 2021 года. В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 26 (13+13) очков в 71 матче за московский клуб.

Плотников уже выступал за СКА в период с 2016 по 2020 год.