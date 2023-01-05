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Сегодня, 15:49

«Сибирь» прервала серию «Авангарда» из семи побед подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хоккеисты «Сибири».
Фото ХК «Витязь»

«Сибирь» обыграла «Авангард» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев забросили Александр Шаров, Владимир Бутузов и Валентин Пьянов (в пустые ворота). Единственная шайба гостей на счету Ивана Телегина.

«Сибирь» прервала серию «Авангарда» из семи побед подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 48 матчах. Омичи идут на третьей строчке с 60 очками в 47 играх.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шаров — 20 (мен., Пьянов, Ахияров), 11:03 — 1:0. Бутузов — 19 (Бек), 18:51 — 2:0. Телегин — 5 (бол., Чистяков, Толчинский), 34:51 — 2:1. Пьянов — 4 (п.в.), 58:52 — 3:1.

Вратари: Красоткин — Демченко (58:26 — 58:52).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 18 (7+7+4) — 37 (13+11+13).

Судьи: Гофман, Спирин.

5 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

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КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 47 36 11 76
2 Локомотив 47 29 18 65
3 ЦСКА 45 29 16 63
4 Торпедо 46 29 17 61
5 Динамо М 46 26 20 60
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 46 18 28 47
10 Куньлунь 47 16 31 36
11 Сочи 45 5 40 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 46 28 18 62
2 Металлург 46 27 19 60
3 Авангард 47 28 19 60
4 Сибирь 48 28 20 59
5 Сал. Юлаев 46 24 22 57
6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
8 Барыс 47 21 26 46
9 Трактор 47 19 28 44
10 Амур 46 19 27 44
11 Нефтехимик 46 20 26 43
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5.01 10:00
Адмирал – Динамо Мн
 1 : 2
5.01 10:00
Амур – Барыс
 4 : 3 Б
5.01 13:30
Сибирь – Авангард
 3 : 1
5.01 17:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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