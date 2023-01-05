Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «Разочарован игрой легионеров и в большинстве, и в целом»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение команды от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).
«Очень много получили ненужных удалений. Не успевали, цепляли. При этом играть пять на три четыре минуты и не забить — от такого зубы скрипят. Сегодня есть вопросы к легионерам, которые должны решать в таких ситуациях, а не бросать по стеклам и разводить руками. Выходите и забивайте, чего тут жижу разводить? Разочарован игрой легионеров и в большинстве, и в целом. Ребята молодцы, что сравняли счет, но за ошибку в позиционной обороне в концовке нас соперник наказал», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.
«Адмирал» разместился на шестой позиции в таблице Востока с 55 очками в 47 играх. Минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 48 матчах.
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Адмирал – Динамо Мн
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|5.01
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