КХЛ: ЦСКА — «Сочи», «Сибирь» — «Авангард» и другие матчи 5 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

5 января

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Меркли — 11 (бол., Спунер, Козун), 38:37 — 0:1. Горшков — 15 (Уильямс), 43:18 — 1:1. Мороз — 5 (Пакетт, Душак), 52:44 — 1:2.

Вратари: Серебряков (58:14) — Колосов.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 36 (13+13+10) — 33 (13+12+8).

Судьи: Бирин, Юдаков.

5 января. Владивосток. Фетисов Арена.

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дрозг — 5 (бол., Лихачев, Николишин), 14:28 — 1:0. Шестаков — 9 (бол., Луис, Петухов), 20:52 — 1:1. Барулин — 4 (Кузнецов), 24:41 — 2:1. Шевченко — 3 (Бракко), 37:25 — 2:2. Вей — 15 (Бракко), 56:12 — 2:3. Гребенкин — 5 (бол., Ли, Вихарев), 58:06 — 3:3.

Победный буллит: Бочаров.

Вратари: Калниньш (57:50 — 58:06) — Гудачек.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (10+8+10+2) — 30 (6+14+10+0).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

5 января. Хабаровск. Платинум-Арена.

13.30. «Сибирь» — «Авангард»

17.00. ЦСКА — «Сочи»

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Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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