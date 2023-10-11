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Сегодня, 22:57

«Северсталь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

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«Северсталь» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Череповце. Нижегородцы выиграли со счетом 4:3. Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Хозяева повели со счетом 3:1 благодаря трем голам во втором периоде, однако затем сами пропустили три шайбы кряду.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 11 7 25
2 Ак Барс 16 11 5 23
3 Автомобилист 17 10 7 22
4 Лада 18 8 10 20
5 Трактор 18 9 9 20
6 Сал. Юлаев 16 9 7 18
7 Авангард 15 8 7 18
8 Сибирь 16 7 9 17
9 Амур 15 6 9 16
10 Барыс 17 5 12 15
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 15 4 11 11
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 27
2 Торпедо 17 12 5 25
3 Спартак 18 11 7 24
4 Динамо М 17 11 6 23
5 Сочи 16 10 6 21
6 Динамо Мн 15 8 7 18
7 ЦСКА 17 8 9 17
8 СКА 16 8 8 16
9 Северсталь 16 7 9 16
10 Куньлунь РС 20 6 14 13
11 Витязь 17 4 13 9
Результаты / календарь
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16.10
11.10 15:30
Сибирь – Трактор
 4 : 5 Б
11.10 16:30
Авангард – Металлург Мг
 4 : 1
11.10 16:30
Барыс – Динамо М
 3 : 2 Б
11.10 19:00
Северсталь – Торпедо
 3 : 4
11.10 19:00
Нефтехимик – Витязь
 3 : 0
11.10 19:30
СКА – Локомотив
 2 : 3
11.10 19:30
Куньлунь РС – Динамо Мн
 0 : 4
11.10 19:30
Спартак – ЦСКА
 5 : 3
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