«Северсталь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Череповце. Нижегородцы выиграли со счетом 4:3. Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Хозяева повели со счетом 3:1 благодаря трем голам во втором периоде, однако затем сами пропустили три шайбы кряду.

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