«Торпедо» победило «Северсталь», отыгравшись со счета 1:3
«Торпедо» в гостях одержало победу над «Северсталью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:3.
У гостей отличились Денис Ян, оформивший дубль, Владислав Фирстов и Даниил Бокун. У хозяев отметились Александр Скоренов, забивший два гола, и Кирилл Пилипенко.
«Торпедо» с 25 очками в 17 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 16 очками идет на 9-й строчке.
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«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)
Голы: Ян — 2, 6:03 — 0:1. Скоренов — 7 (бол., Коростелев, Абросимов), 20:19 — 1:1. Пилипенко — 6 (Аймурзин), 21:52 — 2:1. Скоренов — 8 (мен., Иванцов), 30:23 — 3:1. Фирстов — 5 (Летунов), 35:57 — 3:2. Бокун — 3 (Летунов), 50:54 — 3:3. Ян — 3 (Веряев), 52:39 — 3:4.
Вратари: Шугаев (58:42) — Кульбаков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (3+11+12) — 27 (9+8+10).
Судьи: Белов, Оскирко.
11 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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Авангард – Металлург Мг
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Барыс – Динамо М
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Северсталь – Торпедо
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