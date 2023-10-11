Абрамов — о поражении от «Спартака: «Что-то пошло не так, зажимали нас»
Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов высказался о поражении от «Спартака» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Не самая удачная игра ЦСКА, пропустили ненужные голы, — начал Абрамов. — Потом вышли на третий период отыгрываться, стало 4:3, но пропустили опять и дальше не смогли догнать. Сегодня пришло много наших болельщиков, мы чувствовали их поддержку, спасибо им большое
— Что произошло с командой во втором периоде? Соперник почти не давал вам ничего сделать.
— Что-то пошло не так, не знаю, будем разбираться. Все старались, в атаке тоже играли. Зажимали нас, накладывали смены, тяжело было выйти из зоны.
— На что акцентировали внимание во втором перерыве? В третьем периоде получилось забить два гола.
— Просто вернулись к своей игре, немного передохнули. Начали выполнять свои обязанности, забили два гола, но немножко не хватило.
— Какие-то положительные моменты в этой игре можете выделить?
— Я считаю, что все равно на третий период вышли и неплохо играли. Нужно было зацепиться за эту игру, — сказал Абрамов.
Красно-белые одержали четвертую победу подряд. С 24 очками «Спартак» после 18 матчей идет на третьем месте Западной конференции. ЦСКА (17 очков) после 17 игр идет седьмым на «Западе».
В следующем матче «Спартак» отправится в гости к нижегородскому «Торпедо», а ЦСКА дома примет «Сочи». Обе игры пройдут 14 октября.
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|17
|4
|13
|9
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|4 : 1
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|3 : 2 Б
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|3 : 4
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|3 : 0
|11.10
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|
СКА – Локомотив
|2 : 3
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|
Куньлунь РС – Динамо Мн
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|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|5 : 3