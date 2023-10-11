«Куньлунь» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» и минское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Пекине и завершилась победой гостей — 4:0.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Минское «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков. «Куньлунь» расположился на 10-й строчке на «Западе», имея в активе 13 очков.

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