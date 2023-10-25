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25 октября, 22:01

«Лада» по буллитам обыграла «Северсталь» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лада» на выезде по буллитам победила «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3. По ходу встречи хозяева проигрывали со счетом 0:3.

В основное время за череповецкий клуб забили Адам Лишка, Илья Иванцов и Кирилл Пилипенко. За команду из Тольятти отличились Георгий Солянников, Остап Сафин, Сергей Шумаков.

Победный буллит в матче на счету форварда «Лады» Сафина.

«Лада» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 24 играх. «Северсталь» находится на девятой строчке «Запада» (20).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Лада» (Тольятти) — 3:4 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Солянников — 2 (Алтыбармакян, Романов), 9:06 — 0:1. Сафин — 7 (Шумаков), 10:06 — 0:2. Шумаков — 2 (Стальнов, Сафин), 13:38 — 0:3. Лишка — 5 (Давыдов, Муханов), 18:50 — 1:3. Иванцов — 2 (бол., Ильин), 20:34 — 2:3. Пилипенко — 8, 23:24 — 3:3.

Победный буллит: Сафин.

Вратари: Шугаев (Шостак, 13:38) — Подъяпольский.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (6+18+6+1) — 20 (9+5+4+2).

Судьи: Морозов, Фатеев.

25 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3451 зритель.

Источник: Таблица КХЛ
ХК Лада
ХК Северсталь
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3 Лада 25 13 12 31
4 Автомобилист 24 13 11 28
5 Сал. Юлаев 22 13 9 27
6 Авангард 22 12 10 27
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5 ЦСКА 23 12 11 26
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8 Динамо Мн 20 10 10 23
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