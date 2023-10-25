«Лада» по буллитам обыграла «Северсталь» в матче КХЛ
«Лада» на выезде по буллитам победила «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3. По ходу встречи хозяева проигрывали со счетом 0:3.
В основное время за череповецкий клуб забили Адам Лишка, Илья Иванцов и Кирилл Пилипенко. За команду из Тольятти отличились Георгий Солянников, Остап Сафин, Сергей Шумаков.
Победный буллит в матче на счету форварда «Лады» Сафина.
«Лада» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 24 играх. «Северсталь» находится на девятой строчке «Запада» (20).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Лада» (Тольятти) — 3:4 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Солянников — 2 (Алтыбармакян, Романов), 9:06 — 0:1. Сафин — 7 (Шумаков), 10:06 — 0:2. Шумаков — 2 (Стальнов, Сафин), 13:38 — 0:3. Лишка — 5 (Давыдов, Муханов), 18:50 — 1:3. Иванцов — 2 (бол., Ильин), 20:34 — 2:3. Пилипенко — 8, 23:24 — 3:3.
Победный буллит: Сафин.
Вратари: Шугаев (Шостак, 13:38) — Подъяпольский.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 31 (6+18+6+1) — 20 (9+5+4+2).
Судьи: Морозов, Фатеев.
25 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3451 зритель.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|22
|13
|9
|27
|6
|Авангард
|22
|12
|10
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|22
|11
|11
|25
|9
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|10
|Амур
|22
|8
|14
|22
|11
|Барыс
|24
|7
|17
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|3
|Динамо М
|22
|15
|7
|31
|4
|Торпедо
|23
|14
|9
|30
|5
|ЦСКА
|23
|12
|11
|26
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|СКА
|22
|12
|10
|24
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|23
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|23
|7
|16
|16
|27.10
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|4 : 2