Быков считает «Спартак» одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Если «Спартак» на первом месте, значит, дела у них идут неплохо. Тренерский штаб на данном этапе справляется с задачей. Самое важное — подготовить команду к плей-офф, но, в любом случае, победы закаляют и дают уверенность в своих силах. Алексей Жамнов — опытный человек, многое прошел и ощутил на себе. Он прекрасно понимает, что самое важное — это плей-офф. У них хорошая репетиция, чтобы то же самое сделать в Кубке Гагарина. Я думаю, что будет очень интересный плей-офф, «Спартак» будет одним из претендентов на победу в этом сезоне», — цитирует Быкова Metaratings.ru
На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 34 очка за 23 матча. Команда одержала 9 побед подряд в последних играх КХЛ. 26 октября красно-белые встретятся с «Сибирью».
|27.10
|16:30
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Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
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Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
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Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
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Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
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Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
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Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
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Торпедо – Автомобилист
|4 : 2