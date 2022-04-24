Федоров: «Мы сделали определенный шаг, но он не увенчался взятием ворот»

Главный тренер «ЦСКА» Сергей Федоров подвел итоги четвертого матча финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (0:1, 1-3).

— У нас были все возможности сравнять счет. Мы выполнили определенную установку на игру. На мой взгляд, мы сделали определенный шаг, но это не увенчался взятием ворот. Побуду оптимистом. Готовимся к следующему матчу.

«Металлург» — быстрая, хорошо катающаяся команда. Но нам нужно, в первую очередь, обращать внимание на себя. Нужно посмотреть на себя в зеркало. Тем не менее, я горжусь командой. Мы становимся все крепче и крепче. Надеемся нам хватить времени, чтобы завершить этот процесс.

— Этот шаг — более продолжительные и агрессивные позиционки?

— Возможно.

— По ходу серии у ЦСКА очень мало бросков из слота и много игры у бортов. Это сейчас главная проблема?

— Есть такое. Все может перевернуть один матч.

— В регулярке вы часто меняли вратаря на шестого полевого в овертайме. Это выглядело очень смело и удивительно. Почему сегодня так долго не меняли Федотова?

— Я не против удивления. Но, наверное, так сработали.

— Как продвигает восстановление Александра Попова?

— Саша проходит определенный курс подготовки к следующему матчу. Решение по нему будет принято непосредственно перед игрой.

— По ходу матча не было каких-то кардинальных перемен в тройках. Со стороны это кажется бездействием. Можете объяснить почему это не игра по накатанной?

— На слова поверите?

— Если объясните, то да.

— Спасибо. Такая жесткая критика. Да, в связи с травмой Саши мы должны были дать третьему звену определенную энергию. Но не считаю это самым сложным моментом. По сути игры, считаю, что было достаточно того, что мы в последние 7-8 минут перешли на игру в три звена. Мы наступали, но в завершении не смогли уколоть сетку ворот сопернику. Думаю, у нас есть в этих трех тройках все необходимые ребята, которые могут забить. Но сегодня этого не случилось. Стараемся быть позитивными. Мы сегодня провели хорошую игру.