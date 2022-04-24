Федоров: «Мы сделали определенный шаг, но он не увенчался взятием ворот»
Главный тренер «ЦСКА» Сергей Федоров подвел итоги четвертого матча финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (0:1, 1-3).
— У нас были все возможности сравнять счет. Мы выполнили определенную установку на игру. На мой взгляд, мы сделали определенный шаг, но это не увенчался взятием ворот. Побуду оптимистом. Готовимся к следующему матчу.
«Металлург» — быстрая, хорошо катающаяся команда. Но нам нужно, в первую очередь, обращать внимание на себя. Нужно посмотреть на себя в зеркало. Тем не менее, я горжусь командой. Мы становимся все крепче и крепче. Надеемся нам хватить времени, чтобы завершить этот процесс.
— Этот шаг — более продолжительные и агрессивные позиционки?
— Возможно.
— По ходу серии у ЦСКА очень мало бросков из слота и много игры у бортов. Это сейчас главная проблема?
— Есть такое. Все может перевернуть один матч.
— В регулярке вы часто меняли вратаря на шестого полевого в овертайме. Это выглядело очень смело и удивительно. Почему сегодня так долго не меняли Федотова?
— Я не против удивления. Но, наверное, так сработали.
— Как продвигает восстановление Александра Попова?
— Саша проходит определенный курс подготовки к следующему матчу. Решение по нему будет принято непосредственно перед игрой.
— По ходу матча не было каких-то кардинальных перемен в тройках. Со стороны это кажется бездействием. Можете объяснить почему это не игра по накатанной?
— На слова поверите?
— Если объясните, то да.
— Спасибо. Такая жесткая критика. Да, в связи с травмой Саши мы должны были дать третьему звену определенную энергию. Но не считаю это самым сложным моментом. По сути игры, считаю, что было достаточно того, что мы в последние 7-8 минут перешли на игру в три звена. Мы наступали, но в завершении не смогли уколоть сетку ворот сопернику. Думаю, у нас есть в этих трех тройках все необходимые ребята, которые могут забить. Но сегодня этого не случилось. Стараемся быть позитивными. Мы сегодня провели хорошую игру.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|24.04
|16:30
|
ЦСКА – Металлург
|0 : 1