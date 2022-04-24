Воробьев: «Горжусь ребятами, что они выстояли пять минут в конце второго периода»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги четвертого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, 3-1).

— Горжусь своими ребятами, что выстояли пять минут в конце второго периода. Ребята здорово пластались, Вася тоже помог. Там наложили несколько смен и ребята просто встали. Ребята — красавцы! Если раньше можно было брать таймаут при пробросе, то сейчас нет.

— Как старались их после такого приводить их в себя? Были ли какие-то манипуляции в перерыве?

— Манипуляций точно не было. Спросил у них, как они себя чувствуют. Сказал, чтобы они выдохнули.

— Вас удивляет Кошечкин?

— Я играл с ним, когда он был начинающим вратарем. Он здорово отыграл эти три игры. Остался еще один шаг. Надеюсь, что сейчас успокоил ребят. Сказал им пару ласковых. Причем в прямом смысле ласковых.