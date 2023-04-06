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Сегодня, 16:50

Щитов: «Судьи всегда очень долго производят вбрасывания, слишком щепетильно к этому относятся»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Никита Щитов высказался о работе линейных судей на вбрасываниях во время матчей в плей-офф КХЛ.

«Судьи всегда очень долго производят вбрасывания. Игроки встали, приготовились, а арбитр увидел, что клюшка не в том месте стоит и начинает переставлять игроков. Слишком щепетильно к этому относятся. Надо быстрее, оперативнее действовать лайнсменам на вбрасываниях. Очень, очень долго все длится. Помню, когда я был игроком, всем такое тоже не нравилось, говорили: «Давай, быстрее вбрасывай». Надеюсь, это изменится со временем», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Он отметил, что такая щепетильность судей может быть связана с тем, что у них есть свой регламент по вбрасываниям.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-sud-i-vsegda-ochen-dolgo-proizvodyat-vbrasy-vaniya-slishkom-shhepetil-no-otnosyatsya/
Никита Щитов
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КХЛ
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