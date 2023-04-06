Шалимов — о серии между СКА и ЦСКА: «Это дуэль не только Ротенберга и Федорова, но и всего тренерского штаба»

Олимпийский чемпион Виктор Шалимов поделился мыслями о противостоянии ЦСКА и СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Тут мотивация не только у Ротенберга обыграть Федорова. У Сергея, думаю, есть желание повторить успех и снова поднять Кубок. У всех по пять помощников, поэтому дуэль не только Ротенберга и Федорова, но и всего тренерского штаба. Знаете, меня еще восхищают трибуны, везде аншлаг, полные арены, болельщики с удовольствием приходят поддержать свои любимые команды. Это должно вдохновлять хоккеистов, потому что в последнее время нашему хоккею не хватает результативности. Очень осторожные действия на льду, мало шайб, иногда напоминает футбол, где забивают по три- четыре гола. Понять можно — цена ошибки велика, но хочется то праздника. Думаю, и в этом матче игра будет закрытая», — цитирует Шалимова Legalbet.

Третий матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА пройдет в Москве 6 апреля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. На данный момент счет в серии до четырех побед — 1-1.