О'Делл рассказал, что делает Кудашова великолепным тренером

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о работе с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым.

«Кудашов постоянно меняет пару человек в составе на матч, дает молодым ребятам шанс, просматривает их. Молодежь учится у опытных игроков. Наши тренеры помогают молодым, встречают их в команде с распростертыми объятиями, дают им играть. За других говорить не могу, но часто вижу, как тренер разговаривает со многими игроками, дает им советы и так далее. Мне и капитану с ним очень легко поговорить, мы постоянно это делаем. Когда в команде какие-то проблемы, он может быть строгим. Если дела идут плохо, он не может быть «своим парнем», но когда все хорошо, он счастлив и на позитиве. Это и делает его великолепным тренером», — приводит слова О'Делла «Чемпионат».