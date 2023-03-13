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Сегодня, 17:03

Щитов считает, что Ларионова недолюбливают другие тренеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал то, что «Торпедо» вышло во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Ларионов задал новый тренд для нашего хоккея. Давно команды в КХЛ не показывали такую интересную игру. Ларионов собрал в составе простых ребят, и тренерский штаб смог донести до них понимание игры. Уже давно в КХЛ ни одна команда так красиво не играет. Он хоккейный человек и правильно мыслит, у него очень интересные пресс-конференции. Бывает, что журналист задает вопросы тренерам, а они смотрят на него, как на врага. А Ларионов расположил к себе всю общественность. Уверен, что другие тренеры относятся к нему не очень хорошо. Все привыкли играть от обороны, а это сделать проще — отсиделся, что-то забил и удержал результат. Но это никому не нравится, а Ларионов показывает, как от такого хоккея можно уходить», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после перепосева сетки Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-dumayu-larionova-nedolyublivayut-drugie-trenery-sejchas-vse-stavyat-v-primer-torpedo/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
Игорь Ларионов (хоккей)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
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6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
0 - 0
3 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
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6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
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СКА - Динамо Мн
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
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Ак Барс - Нефтехимик
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1. Ак Барс - Нефтехимик
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