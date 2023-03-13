Стала известна зарплата Хмелевского по новому контракту с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подписал новый контракт с клубом на один год.

По информации «СЭ», зарплата игрока составит около 70 миллионов рублей в год. По прошлому контракту он получал 50 миллионов.

23-летний Хмелевский в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 сыграл за «Салават Юлаев» 67 матчей и набрал 48 (26+22) очков. В плей-офф на счету нападающего 5 (4+1) очков в 6 играх.