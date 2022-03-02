«Салават Юлаев» — «Сибирь»: Метсола, Маннинен, Хартикайнен и Ларсен попали в состав уфимцев

2 марта стартует серия первого раунда плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью». Стали известны составы команд на эту встречу.

За уфимцев сыграют голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, а также нападающие Сакари Маннине и Теему Хартикайнен.