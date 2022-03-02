Санников: «У «Сибири» хорошие контратаки, которые сильно могут уколоть»
Нападающий «Салавата Юлаева» Степан Санников рассказал о настрое на серию первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири».
— «Салават Юлаев» и «Сибирь» единственный раз встречались в плей-офф в сезоне-2010/11, и тогда вы выступали за новосибирцев. Помните ту серию?
— Это была моя первая серия. В Уфе собрали много хороших игроков со всей лиги. Были очень сложные игры. Здесь я забил свой первый гол в плей-офф во второй игре.
Вилле Ниеминен набрасывал на ворота, я хотел принять, но шайба от клюшки залетела под перекладину (улыбается). Был радостный момент. Но серию мы проиграли 0-4, без шансов.
Тогда и сейчас я по-разному смотрел на хоккей. Тогда я только начинал, сейчас уже поиграл. Сейчас по-другому готовишься к играм плей-офф, все намного серьезнее. Плей-офф — это лакмусовая бумажка всего сезона. И чем дальше забираешься, тем интереснее становится.
— Похожа ли нынешняя «Сибирь» на ту, с которой вы противостояли «юлаевцам» в 2011 году?
— В тот год у «Сибири» тоже была хорошая команда. Мы попали на серьезного соперника и ничего не смогли противопоставить. Старались, работали, но ничего не получилось. Нынешняя «Сибирь» — хорошая команда с хорошим вратарем, хорошо играют в обороне. У них есть сильная сторона — оборона, и они кусачие.
— Какой хоккей ждать болельщикам в предстоящей серии «юлаевцев» с новосибирцами?
— Главное — больше играть с шайбой, дорожить ей, принимать правильные решения даже в чужой зоне. Потому что при потере очень сильно обрежешься, а у «Сибири» хорошие контратаки, которые сильно могут уколоть, — сказал нападающий «Салавата Юлаева».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -