Санников: «У «Сибири» хорошие контратаки, которые сильно могут уколоть»

Нападающий «Салавата Юлаева» Степан Санников рассказал о настрое на серию первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири».

— «Салават Юлаев» и «Сибирь» единственный раз встречались в плей-офф в сезоне-2010/11, и тогда вы выступали за новосибирцев. Помните ту серию?

— Это была моя первая серия. В Уфе собрали много хороших игроков со всей лиги. Были очень сложные игры. Здесь я забил свой первый гол в плей-офф во второй игре.

Вилле Ниеминен набрасывал на ворота, я хотел принять, но шайба от клюшки залетела под перекладину (улыбается). Был радостный момент. Но серию мы проиграли 0-4, без шансов.

Тогда и сейчас я по-разному смотрел на хоккей. Тогда я только начинал, сейчас уже поиграл. Сейчас по-другому готовишься к играм плей-офф, все намного серьезнее. Плей-офф — это лакмусовая бумажка всего сезона. И чем дальше забираешься, тем интереснее становится.

— Похожа ли нынешняя «Сибирь» на ту, с которой вы противостояли «юлаевцам» в 2011 году?

— В тот год у «Сибири» тоже была хорошая команда. Мы попали на серьезного соперника и ничего не смогли противопоставить. Старались, работали, но ничего не получилось. Нынешняя «Сибирь» — хорошая команда с хорошим вратарем, хорошо играют в обороне. У них есть сильная сторона — оборона, и они кусачие.

— Какой хоккей ждать болельщикам в предстоящей серии «юлаевцев» с новосибирцами?

— Главное — больше играть с шайбой, дорожить ей, принимать правильные решения даже в чужой зоне. Потому что при потере очень сильно обрежешься, а у «Сибири» хорошие контратаки, которые сильно могут уколоть, — сказал нападающий «Салавата Юлаева».