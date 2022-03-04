«Салават Юлаев» — «Сибирь»: все голы второго матча серии плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» (4:2) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе хозяев отметились Глеб Кузьмин, Сергей Шмелев, Александр Кадейкин и Алексей Пустозеров. За «Сибирь» шайбы забросили Максим Гончаров и Валентин Пьянов.

Уфимцы повели в серии — 2-0. Следующая игра пройдет 6 марта.