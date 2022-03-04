«Салават Юлаев» одержал вторую победу в серии с «Сибирью»

Сегодня, 4 марта, «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в домашнем матче первого раунда плей-офф КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:0).

В составе хозяев голами отметились Глеб Кузьмин, Сергей Шмелев, Александр Кадейкин и Алексей Пустозеров. У гостей шайбы забросили Максим Гончаров и Валентин Пьянов.

Уфимцы повели в серии — 2-0. Следующий матч команды послезавтра, 6 марта. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ

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1/4 финала конференций. Восток. Второй матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Кузьмин — 1 (Санников, Панин), 16:01 — 1:0. Шмелев — 1 (Антипин, Башкиров), 26:42 — 2:0. Кадейкин — 1 (бол., Шмелев), 30:06 — 3:0. Морозов — 1 (Голубев, Лайпон), 38:40 — 3:1. Пьянов — 1 (бол., Чайковски, Шаров), 41:52 — 3:2. Пустозеров — 1 (Пименов, Алалыкин), 52:09 — 4:2.

Вратари: Шарыченков — Красоткин (59:29).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 28 (6+10+12) — 22 (2+9+11).

Судьи: Морозов, Сергеев.

4 марта. Уфа. Уфа-Арена.

Счет в серии: 2-0.