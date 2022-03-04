«Салават Юлаев» одержал вторую победу в серии с «Сибирью»
Сегодня, 4 марта, «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в домашнем матче первого раунда плей-офф КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:0).
В составе хозяев голами отметились Глеб Кузьмин, Сергей Шмелев, Александр Кадейкин и Алексей Пустозеров. У гостей шайбы забросили Максим Гончаров и Валентин Пьянов.
Уфимцы повели в серии — 2-0. Следующий матч команды послезавтра, 6 марта. Начало — в 17.00 мск.
КХЛ
Кубок Гагарина
1/4 финала конференций. Восток. Второй матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Кузьмин — 1 (Санников, Панин), 16:01 — 1:0. Шмелев — 1 (Антипин, Башкиров), 26:42 — 2:0. Кадейкин — 1 (бол., Шмелев), 30:06 — 3:0. Морозов — 1 (Голубев, Лайпон), 38:40 — 3:1. Пьянов — 1 (бол., Чайковски, Шаров), 41:52 — 3:2. Пустозеров — 1 (Пименов, Алалыкин), 52:09 — 4:2.
Вратари: Шарыченков — Красоткин (59:29).
Штраф: 18 — 14.
Броски: 28 (6+10+12) — 22 (2+9+11).
Судьи: Морозов, Сергеев.
4 марта. Уфа. Уфа-Арена.
Счет в серии: 2-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|4.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|4 : 2
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|4.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -