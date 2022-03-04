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Сегодня, 19:30

«Салават Юлаев» одержал вторую победу в серии с «Сибирью»

Виктория Кравченко

Сегодня, 4 марта, «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в домашнем матче первого раунда плей-офф КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:0).

В составе хозяев голами отметились Глеб Кузьмин, Сергей Шмелев, Александр Кадейкин и Алексей Пустозеров. У гостей шайбы забросили Максим Гончаров и Валентин Пьянов.

Уфимцы повели в серии — 2-0. Следующий матч команды послезавтра, 6 марта. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/4 финала конференций. Восток. Второй матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Кузьмин — 1 (Санников, Панин), 16:01 — 1:0. Шмелев — 1 (Антипин, Башкиров), 26:42 — 2:0. Кадейкин — 1 (бол., Шмелев), 30:06 — 3:0. Морозов — 1 (Голубев, Лайпон), 38:40 — 3:1. Пьянов — 1 (бол., Чайковски, Шаров), 41:52 — 3:2. Пустозеров — 1 (Пименов, Алалыкин), 52:09 — 4:2.

Вратари: Шарыченков — Красоткин (59:29).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 28 (6+10+12) — 22 (2+9+11).

Судьи: Морозов, Сергеев.

4 марта. Уфа. Уфа-Арена.

Счет в серии: 2-0.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
1 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
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4.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 4 : 2
4.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 - : -
4.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 - : -
4.03 19:30
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 - : -
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