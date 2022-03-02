Гол Санникова принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью»
«Салават Юлаев» одержал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири». Команда из Уфы обыграла соперника со счетом 2:1.
Первую шайбу в уфимской команде забросил форвард Николай Кулемин. Автором победной стал нападающий Степан Санников.
В составе «Сибири» единственный гол забил Антон Шенфельд.
«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет также в Уфе 4 марта.
Хоккей
КХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференций
Первый матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Шенфельд — 1 (Шаров, Пьянов), 3:08 — 0:1. Кулемин — 1 (Шмелев, Коледов), 3:46 — 1:1. Санников — 1 (Бирюков, Хартикайнен), 23:19 — 2:1.
Вратари: Метсола — Сятери (58:58 — 59:19, 59:29).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (12+9+9) — 30 (6+10+14).
Судьи: Васильев, Сергеев.
2 марта. Уфа. Уфа-Арена. 5776 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 1
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -