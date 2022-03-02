Гол Санникова принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью»

«Салават Юлаев» одержал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири». Команда из Уфы обыграла соперника со счетом 2:1.

Первую шайбу в уфимской команде забросил форвард Николай Кулемин. Автором победной стал нападающий Степан Санников.

В составе «Сибири» единственный гол забил Антон Шенфельд.

«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет также в Уфе 4 марта.

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Первый матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Шенфельд — 1 (Шаров, Пьянов), 3:08 — 0:1. Кулемин — 1 (Шмелев, Коледов), 3:46 — 1:1. Санников — 1 (Бирюков, Хартикайнен), 23:19 — 2:1.

Вратари: Метсола — Сятери (58:58 — 59:19, 59:29).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (12+9+9) — 30 (6+10+14).

Судьи: Васильев, Сергеев.

2 марта. Уфа. Уфа-Арена. 5776 зрителей.

Счет в серии: 1-0.