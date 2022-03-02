«Динамо» Москва — «Северсталь»: составы команд на первый матч плей-офф

2 марта стартует серии первого раунда плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью». Стали известны составы команд на первую встречу серии.

Сочетания на первый матч серии ?? pic.twitter.com/SltXK6jvLt — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 2, 2022

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Динамо» М — «Северсталь».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» заняло 4-е место в турнирной таблице «Запада». «Северсталь» стала 5-й.