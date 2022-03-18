Ротенберг впервые проиграл матч плей-офф КХЛ в качестве главного тренера

18 марта СКА проиграл «Спартаку» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ (1:6).

Это первое поражение для Романа Ротенберга в качестве главного тренера СКА в плей-офф. До этого он не проигрывал четыре игры подряд.

Ротенберг возглавил команду в январе 2022 года. С2011 года он занимал менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона стал работать на скамейке команды.

Счет в серии 1-0 в пользу «Спартака». Вторая игра серии пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге.