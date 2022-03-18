Ротенберг: «Сегодня была наша худшая игра в сезоне»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги первого матча серии со «Спартаком», где его команда дома уступила с разгромным счетом (1:6).
— Команда вышла подготовленной, но, видим, давно не играли перед полными трибунами. Где-то перегорели. Последний раз выступали перед полными трибунами в марте 2020-го. Сейчас установка была не выполнена. Сегодня, наверное, была наша худшая игра в сезоне. Но это плей-офф. Без поражений не бывает побед.
— У Лехтонена и Робинсона какой-то сумасшедший минус и куча очевидных привозов. С чем вы это связываете и почему при всем этом вы продолжали их достаточно часто выпускать?
— Это лидеры команды. У нас длинный плей-офф и мы рассчитываем на них. Поговорим с ними и обсудим причины. Сегодня не наш день. Не стал бы обвинять кого-то и искать козлов отпущения в этой ситуации.
— Как готовились к матчу? Было ли представление в какой хоккей будет играть «Спартак» после длительной паузы?
— Мы сыграли с ними три матча в сезоне. Мы были абсолютно готовы, знали, как будет играть «Спартак». Сейчас важно думать о следующем матче.
— Видите ли вы какие-то системные ошибки в рикошетах, после которых забивал «Спартак»?
— В хоккее везет тому, кто везет. Удачу нужно заслужить работой. Нельзя сетовать на нехоккейные вещи. Хоккей — игра ошибок. Мы за них сегодня поплатились. Нужно пройти через это, и пройти через эти трудности всей командой, никого не обвиняя.
— Что сегодня случилось Ларсом Юханссоном?
— Всегда можно искать причины и кого-то обвинять. Это коллективная игра. Все полевые игроки отвечают за оборону. Никогда нельзя винить вратаря. Мы проиграли все вместе и все вместе будем готовиться к следующему матчу.
— Отсутствие Кеммпайнена связана с травмой?
— У него по ходу сезона был перелом, полученный еще в матче с «Сибирью». Сейчас у него случился рецидив. Так как мы играем в плей-офф, то не может раскрывать все секреты о здоровье наших игроков — это неэтично.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|18.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 8
|18.03
|19:30
|
СКА – Спартак
|1 : 6