Ротенберг: «Сегодня была наша худшая игра в сезоне»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги первого матча серии со «Спартаком», где его команда дома уступила с разгромным счетом (1:6).

— Команда вышла подготовленной, но, видим, давно не играли перед полными трибунами. Где-то перегорели. Последний раз выступали перед полными трибунами в марте 2020-го. Сейчас установка была не выполнена. Сегодня, наверное, была наша худшая игра в сезоне. Но это плей-офф. Без поражений не бывает побед.

— У Лехтонена и Робинсона какой-то сумасшедший минус и куча очевидных привозов. С чем вы это связываете и почему при всем этом вы продолжали их достаточно часто выпускать?

— Это лидеры команды. У нас длинный плей-офф и мы рассчитываем на них. Поговорим с ними и обсудим причины. Сегодня не наш день. Не стал бы обвинять кого-то и искать козлов отпущения в этой ситуации.

— Как готовились к матчу? Было ли представление в какой хоккей будет играть «Спартак» после длительной паузы?

— Мы сыграли с ними три матча в сезоне. Мы были абсолютно готовы, знали, как будет играть «Спартак». Сейчас важно думать о следующем матче.

— Видите ли вы какие-то системные ошибки в рикошетах, после которых забивал «Спартак»?

— В хоккее везет тому, кто везет. Удачу нужно заслужить работой. Нельзя сетовать на нехоккейные вещи. Хоккей — игра ошибок. Мы за них сегодня поплатились. Нужно пройти через это, и пройти через эти трудности всей командой, никого не обвиняя.

— Что сегодня случилось Ларсом Юханссоном?

— Всегда можно искать причины и кого-то обвинять. Это коллективная игра. Все полевые игроки отвечают за оборону. Никогда нельзя винить вратаря. Мы проиграли все вместе и все вместе будем готовиться к следующему матчу.

— Отсутствие Кеммпайнена связана с травмой?

— У него по ходу сезона был перелом, полученный еще в матче с «Сибирью». Сейчас у него случился рецидив. Так как мы играем в плей-офф, то не может раскрывать все секреты о здоровье наших игроков — это неэтично.