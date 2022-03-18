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Сегодня, 22:42

Ротенберг: «Сегодня была наша худшая игра в сезоне»

Ротенберг отреагировал на крупное поражение от «Спартака»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги первого матча серии со «Спартаком», где его команда дома уступила с разгромным счетом (1:6).

— Команда вышла подготовленной, но, видим, давно не играли перед полными трибунами. Где-то перегорели. Последний раз выступали перед полными трибунами в марте 2020-го. Сейчас установка была не выполнена. Сегодня, наверное, была наша худшая игра в сезоне. Но это плей-офф. Без поражений не бывает побед.

— У Лехтонена и Робинсона какой-то сумасшедший минус и куча очевидных привозов. С чем вы это связываете и почему при всем этом вы продолжали их достаточно часто выпускать?

— Это лидеры команды. У нас длинный плей-офф и мы рассчитываем на них. Поговорим с ними и обсудим причины. Сегодня не наш день. Не стал бы обвинять кого-то и искать козлов отпущения в этой ситуации.

— Как готовились к матчу? Было ли представление в какой хоккей будет играть «Спартак» после длительной паузы?

— Мы сыграли с ними три матча в сезоне. Мы были абсолютно готовы, знали, как будет играть «Спартак». Сейчас важно думать о следующем матче.

— Видите ли вы какие-то системные ошибки в рикошетах, после которых забивал «Спартак»?

— В хоккее везет тому, кто везет. Удачу нужно заслужить работой. Нельзя сетовать на нехоккейные вещи. Хоккей — игра ошибок. Мы за них сегодня поплатились. Нужно пройти через это, и пройти через эти трудности всей командой, никого не обвиняя.

— Что сегодня случилось Ларсом Юханссоном?

— Всегда можно искать причины и кого-то обвинять. Это коллективная игра. Все полевые игроки отвечают за оборону. Никогда нельзя винить вратаря. Мы проиграли все вместе и все вместе будем готовиться к следующему матчу.

— Отсутствие Кеммпайнена связана с травмой?

— У него по ходу сезона был перелом, полученный еще в матче с «Сибирью». Сейчас у него случился рецидив. Так как мы играем в плей-офф, то не может раскрывать все секреты о здоровье наших игроков — это неэтично.

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ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
2
1
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Ротенберг впервые проиграл матч плей-офф КХЛ в качестве главного тренера
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 1
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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Металлург – Авангард
 1 : 8
18.03 19:30
СКА – Спартак
 1 : 6
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