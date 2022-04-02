Ротенберг считает, что СКА нужно действовать нестандартно в серии с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в первом матче финала Западной конференции КХЛ.

«Допустили на одну ошибку больше, сейчас все проанализируем. По самоотдаче нет вопросов, надо сыграть похитрее, закрывать вратаря, играть нестандартно. Задача — добавлять от периода к периоду. Работаем, чтобы добавлять в каждой смене. Мы ждем угрозу от каждого звена ЦСКА, и у нас каждое звено пытается забить», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

Второй матч серии СКА — ЦСКА состоится 4 апреля, начало — в 19.30 (мск).