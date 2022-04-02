Федоров о победном голе Попова в первом матче против СКА: «Он тащит команду весь плей-офф»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу в первом матче финала Западной конференции КХЛ против СКА (3:1) и игру 41-летнего форварда Александра Попова, который забросил победную шайбу.

«Саша — молодец, весь плей-офф тащит команду. Он был сильнейшим нашим игроком в олимпийскую паузу, и, набрав хорошую форму, продолжает радовать болельщиков.

Команда сумела выдержать натиск во втором периоде. Не самый лучший период, как мы распоряжались шайбой. Нам удалось собраться и довести матч до победы. Подсказали ребятам, что надо сыграть просто», — приводит ТАСС слова Федорова.

Второй матч серии СКА — ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 4 апреля.