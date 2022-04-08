Ротенберг о победе над ЦСКА: «Нам преподнесли хороший урок, а мы как хорошие ученики, учимся постоянно»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал четвертую игру финала конференции Запад против ЦСКА (3:2, 2-2).
— Сегодня сыграли в умный хоккей, ребята молодцы, выполнили установку. Высокая самоотдача, выиграли единоборства, реализовали свои моменты. Понятно, что мы можем играть еще лучше, нам есть над чем работать. Отдельная благодарность команде и болельщикам. Готовимся к следующей игре. Для нас всегда самая важная следующая игра.
— Вы говорили, что хоккей, к которому вы стремитесь, это некий паззл, который собирается из полученных знаний и опыта. Насколько сегодня это было продемонстрировано в карьере?
— Я думаю, что в любом моменте, как показывает игра, нет сценария. Игра диктует свой сценарий, нужно быть готом к любому развитию событий. Изменения или корректировки, в тактике, в составе — это все огромный опыт знания, которые есть у всего тренерского штаба, у всей команды. Вместе дружно работаем
— У вас вчера был день рождения. Рады, что команда подарила вам не галстук?
— Однозначно, благодарен всей команде. Всем, кто сегодня внес вклад в эту победу. В то же время это первый шаг, в этом году первый шаг, поэтому мы говорим о том, что надо двигаться вперед, надо работать еще лучше и брать следующую игру.
— В третьем периоде после пропущенной шайбы вы взяли тайм-аут. По опыту прошлой игры это сделали?
— Нам преподнесли хороший урок, а мы как хорошие ученики, учимся постоянно. Постоянно развиваемся, учимся. Сегодня сдали экзамен. Дальше готовимся к следующему.
— Пыленкову как будто не доверяете. Так ли это?
— Мы всем доверяем, но игра диктует свой сценарий. Здесь каждая смена важна. Очень сильный соперник. Здесь все в обойме, на всех рассчитываем, у нас есть резервы, система подготовки, на всех рассчитываем.
— Вернулся в состав Тимкин. Но на меньшинство не выходил. Почему?
— Вы, наверное, смотрели матчи его в других командах, в СКА он ни разу не играл в спецбригадах в этом сезоне. Но может сыграть в спецбригадах в следующей игре, мы ничего не исключаем (смеется).
— Чем можно объяснить три серийных гола за три минуты?
— Это хороший настрой и работа на победу, хорошая реализация голевых моментов в эти 3 минуты, но надо играть все 60 минут. По-прежнему есть куда стремиться, особенно в плане реализации голевых моментов. Дома в следующей игре будем делать акцент на реализацию.
Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля. Затем серия снова вернется в Москву, где 12 апреля пройдет шестой матч.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|2 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.04
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|2 : 3