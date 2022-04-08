Ротенберг о победе над ЦСКА: «Нам преподнесли хороший урок, а мы как хорошие ученики, учимся постоянно»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал четвертую игру финала конференции Запад против ЦСКА (3:2, 2-2).

— Сегодня сыграли в умный хоккей, ребята молодцы, выполнили установку. Высокая самоотдача, выиграли единоборства, реализовали свои моменты. Понятно, что мы можем играть еще лучше, нам есть над чем работать. Отдельная благодарность команде и болельщикам. Готовимся к следующей игре. Для нас всегда самая важная следующая игра.

— Вы говорили, что хоккей, к которому вы стремитесь, это некий паззл, который собирается из полученных знаний и опыта. Насколько сегодня это было продемонстрировано в карьере?

— Я думаю, что в любом моменте, как показывает игра, нет сценария. Игра диктует свой сценарий, нужно быть готом к любому развитию событий. Изменения или корректировки, в тактике, в составе — это все огромный опыт знания, которые есть у всего тренерского штаба, у всей команды. Вместе дружно работаем

— У вас вчера был день рождения. Рады, что команда подарила вам не галстук?

— Однозначно, благодарен всей команде. Всем, кто сегодня внес вклад в эту победу. В то же время это первый шаг, в этом году первый шаг, поэтому мы говорим о том, что надо двигаться вперед, надо работать еще лучше и брать следующую игру.

— В третьем периоде после пропущенной шайбы вы взяли тайм-аут. По опыту прошлой игры это сделали?

— Нам преподнесли хороший урок, а мы как хорошие ученики, учимся постоянно. Постоянно развиваемся, учимся. Сегодня сдали экзамен. Дальше готовимся к следующему.

— Пыленкову как будто не доверяете. Так ли это?

— Мы всем доверяем, но игра диктует свой сценарий. Здесь каждая смена важна. Очень сильный соперник. Здесь все в обойме, на всех рассчитываем, у нас есть резервы, система подготовки, на всех рассчитываем.

— Вернулся в состав Тимкин. Но на меньшинство не выходил. Почему?

— Вы, наверное, смотрели матчи его в других командах, в СКА он ни разу не играл в спецбригадах в этом сезоне. Но может сыграть в спецбригадах в следующей игре, мы ничего не исключаем (смеется).

— Чем можно объяснить три серийных гола за три минуты?

— Это хороший настрой и работа на победу, хорошая реализация голевых моментов в эти 3 минуты, но надо играть все 60 минут. По-прежнему есть куда стремиться, особенно в плане реализации голевых моментов. Дома в следующей игре будем делать акцент на реализацию.

Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля. Затем серия снова вернется в Москву, где 12 апреля пройдет шестой матч.