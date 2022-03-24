Роман Ротенберг: «Где-то надо играть проще, принимать неординарные решения»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал четвертую игру второго раунда плей-офф против «Спартака» (2:1 ОТ).

— Хорошая игра плей-офф, все работали на пределе, соперник играл очень плотно, надо отдать им должное, здорово играли. Пришлось искать ходы, тактические решения. Сегодня наши лидеры сыграли здорово, как и вся команда, отдельная благодарность всей команде и нашим болельщикам.

— Показалось, что была разница в тактике по игре в концовке третьего периода и овертайме: тут команда очень сильно насела на соперника. Так ли это?

— Мы стремимся всегда играть первым номером, пропустили гол, допустили ошибку, не хотели ошибок. Такая серия, мы можем что-то улучшать, что-то менять, вносить коррективы, работать с игроками. Где-то надо играть проще, вратарь соперника играет здорово, «Спартак» сильная команда, хорошо играет, поэтому где-то надо играть проще, принимать неординарные решения. В овертайме то, что мы просим: обыгрывать один в одного, искать эти неординарные решения, проявлять индивидуальное мастерство, рисковать правильно, все эти действия дали нам результат сегодня.

— Вы все время хвалите «Спартак», но очевидно, что индивидуальное мастерство игроков СКА превосходит соперника. Что мешало все-таки чуть креативнее и смелее сыграть в основное время и все решить?

— Не было установки играть пассивно, мы всегда играем активно. Где-то реализация моментов, у нас и в предыдущей игре было много моментов, а раз моментов много, значит, наша система работает, выводим ребят на броски. Это очень важный фактор в плей-офф — реализация, нужно брать на себя ответственность и решать исход матча, мы этого добились. Конечно, мы никогда игрокам не запрещаем играть не по схемам, наоборот, говорим, чтобы они могли импровизировать в атаке, гол Гусева — системная работа всей пятерки. Пас и бросок в касание, как раз мы и требуем от игроков, чтобы они делали это чаще. Где-то лишние пасы, может быть, надо улучшить бросковую агрессию и от матча к матчу мы будем стремиться больше бросать, где-то упрощать, я уже сказал, что где-то здорово играет их вратарь, здорово играет соперник, плотно с нашими лидерами. Это дает нам возможность постоянно улучшать нашу игру и преодолевать такие сложности. Мы играем всей пятеркой — пять в обороне, пять в атаке. Поэтому работаем дальше, есть над чем работать.

— Как оцените поведение Лео Комарова в конце третьего периода?

— Там технический брак — нарушение процедуры вбрасывания, такие моменты случаются, лишние эмоции.