Воробьев высказался о двух победах «Металлурга» над «Авангардом» в гостях

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над омским «Авангардом» (5:1) в четвертом матче серии полуфинала «Востока».

— Очень хорошее начало, сделали счет 3:0. Потом «Авангард» побежал отыгрываться, нам пришлось много обороняться. Сейчас серия переходит в серию до двух побед.

— Как домашние 1:8 трансформировались в две гостевые победы?

— Я говорил, что «Авангард» хорош без шайбы. Когда ты уступаешь в один-два гола, сложно играть. Они закрываются, хорошо работают. Когда мы вели в счете в этих матчах, наблюдалась обратная картина. Другой команде надо было раскрываться.

— Сегодня сложилось ощущение, что за три матча вы изучили слабые стороны соперника и умело ими пользовались. Наступил стратегический перелом в серии?

— Я бы этого хотел. Все команды друг друга изучают, тренеры не спят ночами. Сейчас все начинается с нуля. Надо показывать характер. «Авангард» — команда, которая выигрывала кубок. Они знают, как побеждать. Своим ребятам приводил в пример финал 2016 года. Перед седьмым матчем у меня не было сомнений, что мы его выиграем. Потому что у нас была чемпионская команда. Мы знали, как это делать.

— С чем связана замена Кошечкина на Налимова?

— Дали ему отдохнуть, счет позволял.

— Что появилось у команды в игровом плане в двух балашихинских матчах?

— Ничего особо не терялось, мы просто пропускали первыми. Первый матч начали с 0:2, второй из-за четырех ошибок с 1:4. Две хорошие команды. Когда даешь фору, сложно догонять.

Счет в серии между командами стал — 2:2. Следующая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.