Воробьев — о двух победах «Магнитки» в гостях: «Сейчас все начинается с нуля»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над омским «Авангардом» (5:1) в четвертом матче серии полуфинала «Востока».
— Очень хорошее начало, сделали счет 3:0. Потом «Авангард» побежал отыгрываться, нам пришлось много обороняться. Сейчас серия переходит в серию до двух побед.
— Как домашние 1:8 трансформировались в две гостевые победы?
— Я говорил, что «Авангард» хорош без шайбы. Когда ты уступаешь в один-два гола, сложно играть. Они закрываются, хорошо работают. Когда мы вели в счете в этих матчах, наблюдалась обратная картина. Другой команде надо было раскрываться.
— Сегодня сложилось ощущение, что за три матча вы изучили слабые стороны соперника и умело ими пользовались. Наступил стратегический перелом в серии?
— Я бы этого хотел. Все команды друг друга изучают, тренеры не спят ночами. Сейчас все начинается с нуля. Надо показывать характер. «Авангард» — команда, которая выигрывала кубок. Они знают, как побеждать. Своим ребятам приводил в пример финал 2016 года. Перед седьмым матчем у меня не было сомнений, что мы его выиграем. Потому что у нас была чемпионская команда. Мы знали, как это делать.
— С чем связана замена Кошечкина на Налимова?
— Дали ему отдохнуть, счет позволял.
— Что появилось у команды в игровом плане в двух балашихинских матчах?
— Ничего особо не терялось, мы просто пропускали первыми. Первый матч начали с 0:2, второй из-за четырех ошибок с 1:4. Две хорошие команды. Когда даешь фору, сложно догонять.
Счет в серии между командами стал — 2:2. Следующая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
|
Металлург - Авангард
|2 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|24.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|1 : 2 ОТ
|24.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|1 : 5