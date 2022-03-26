Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями после пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (2:1).

«Сегодня была самая важная игра. Серьезно готовились к ней. Соперник создал много сложностей — это важно в плане подготовки к следующей серии. Хорошо, что «Спартак» создал такую конкуренцию. Пришлось постоянно вносить коррективы, быть гибкими.

Нам есть над чем работать и в чем улучшать свою игру. Железобетонная оборона — залог успеха в плей-офф. Хоккей — это игра ошибок, а оборона — фундамент успеха. Но надо быть гибкими и готовить отдельную тактику под каждую игру. Так делал «Спартак» — они полностью разобрали нашу тактику, пока мы играли с Минском.

Нам пришлось перестраиваться после каждого матча, после каждого периода, иногда даже после каждой смены. В дальнейшем мы будем показывать свой хоккей, играть активно. Это не значит, что мы будем играть одинаково — будем играть по-разному.

Когда такие уважаемые коллеги, как Алексей Жамнов работают в клубе с такой историей, как у «Спартака» — это вносит коррективы. Они многое знают о нас, но тем интереснее. Работа тренера — это постоянный поиск чего-то нового. Подход простой — надо стремиться быть лучше. То, что работало вчера, может не сработать сегодня», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Армейцы со счетом 4-1 победили в серии до четырех побед. В финале Западной конференции СКА сыграет с московским ЦСКА.