Роман Ротенберг: «Железобетонная оборона — залог успеха в плей-офф»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями после пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (2:1).
«Сегодня была самая важная игра. Серьезно готовились к ней. Соперник создал много сложностей — это важно в плане подготовки к следующей серии. Хорошо, что «Спартак» создал такую конкуренцию. Пришлось постоянно вносить коррективы, быть гибкими.
Нам есть над чем работать и в чем улучшать свою игру. Железобетонная оборона — залог успеха в плей-офф. Хоккей — это игра ошибок, а оборона — фундамент успеха. Но надо быть гибкими и готовить отдельную тактику под каждую игру. Так делал «Спартак» — они полностью разобрали нашу тактику, пока мы играли с Минском.
Нам пришлось перестраиваться после каждого матча, после каждого периода, иногда даже после каждой смены. В дальнейшем мы будем показывать свой хоккей, играть активно. Это не значит, что мы будем играть одинаково — будем играть по-разному.
Когда такие уважаемые коллеги, как Алексей Жамнов работают в клубе с такой историей, как у «Спартака» — это вносит коррективы. Они многое знают о нас, но тем интереснее. Работа тренера — это постоянный поиск чего-то нового. Подход простой — надо стремиться быть лучше. То, что работало вчера, может не сработать сегодня», — цитирует тренера сайт КХЛ.
Армейцы со счетом 4-1 победили в серии до четырех побед. В финале Западной конференции СКА сыграет с московским ЦСКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|2 : 1