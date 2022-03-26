Ожиганов: «Видно, что у «Спартака» и тренерский штаб работал, и ребята все выкладывались»

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвел итоги пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (2:1).

— Получилась довольно-таки тяжелая серия. Начали с неприятного поражения при полном стадионе впервые за долгое время. Но ничего, потом начали играть строже и более правильно. «Спартак» классно действовал: они перестраивались, подстраивались под наши заготовки. Видно, что у них и тренерский штаб работал, и ребята все выкладывались. В первых играх даже не оставляли нам свободного места в своей зоне, мы может быть даже где-то не были к такому готовы. Но игра за игрой, мы перестроились, и все получилось.

— Какие три основных момента можете выделить, за счет которых результат после первых матчей стал другим?

— Например, построение в чужой зоне — у них идет какой-то раскат, и мы не можем делать то же самое, что делали до этого. Мы смотрим, анализируем, подстраиваемся под это. И таких нюансов можно найти много, если посмотреть их рисунок. Да, они не

играли первый раунд, поэтому поначалу у нас материала было немного, но после первых игр он уже появился.

— У вас был отличный момент, чтобы забить. Что пошло не так?

— Вратарь играл в воротах. Я бросил, попал — был бы гол, не попал — не получилось.

— Тактика мелких провокаций со стороны «Спартака», от того же Евенко, имела место?

— Из года в год в плей-офф во всех командах есть люди, которые так играют, это их хлеб. Если ты будешь отвечать на эти провокации, то просто потом дураком окажешься. Тренеры нам говорили, что не надо ни размениваться с ними, ни толкаться.