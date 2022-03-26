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Сегодня, 21:27

Главный тренер «Спартака» подвел итоги серии плей-офф против СКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов дал комментарий после завершения пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (1:2).

— Хорошая тяжелая серия. Сегодня для нас она закончилась. Хочу одно сказать: мы не проиграли сопернику ни в характере, ни в спортивной злости — ни в чем не проиграли сегодня и в серии вообще. Проиграли только в хладнокровии при завершении своим моментов. Это приходит с опытом. Много молодых игроков получили огромный опыт в этой серии. Могу сказать только спасибо команде, они бились до конца, до последней секунды, могу ими только гордиться. Сегодня закончили выступление в плей-офф. Будем готовиться дальше.

— Как можете охарактеризовать эту серию в плане опыта для самого себя — он все же первый в вашей тренерской карьере?

— Естественно, для меня это огромнейший опыт. Это первый плей-офф в моей карьере. Много хорошего почерпнул в этой серии, пригодится в будущем. Есть над чем работать, что улучшать, знаю, что где-то может быть не достучался до ребят в какой-то игре. Но мы выглядели одной семьей, старались, бились. Да, так вышло, что проиграли серию.

— Если бы вы все же сыграли в первом раунде и прошли «Йокерит», это бы помогло в реализации моментов, например?

— Конечно, это бы нам помогло. Два месяца тренировались, но тренировки — это одно, а игры плей-офф — совсем другое. Тут уже двойные скорости, больше единоборств — перед серией этого не хватило, хотя бы товарищеских матчей, конечно, это сыграло не на пользу нам. Но думаю, что ребята подготовились и выступили в этой серии достойно.

— «Спартак» местами свежее выглядел. Эта пауза помогла все же физически с таким мощным соперником?

— Все равно на олимпийскую паузу у нас был план по физике, мы его полностью выполнили, готовились. Да, первый раунд нас чуть-чуть выбил из колеи, пришлось еще две недели тренироваться. Но такие игры, как последние пять, ничем не заменить — конечно же, игровая практика нужна. Но так сложилась ситуация, мы не могли найти спарринг-партнера хотя бы по товарищеским матчам. Воспользовались паузой у «Химика», сыграли с ними. Но, сами понимаете, противник не того уровня, хотя все же была какая-то игровая практика. А физически все были готовы на 100%, вы правильно говорите, свежее где-то выглядели. Повторюсь — проиграли в завершении, моменты были, где-то не хватило хладнокровия и забить на одну больше. Еще раз скажу — не проиграли ни в характере, ни физически. Как вы говорите, местами выглядели даже лучше. Ребятам огромное спасибо за раунд. Да, он был для нас неудачный, но мы показали очень достойную игру.

— После крупной победы в первом матче не было ощущения легкой эйфории, которая немного сбила нацеленность?

— Нацеленность никуда не пропадала ни в одном матче. Да, где-то повезло нам в первой игре, забили пару голов случайных. Всегда после победы в первой игре, тем более, когда с таким счетом выигрываешь у такого соперника, бывает эйфория. Но мы разговаривали с ребятами, доносили, что эту игру надо забыть, потому что каждая игры — новая, это плей-офф, и любая ошибка карается вылетом. Противник, естественно, сделал выводы и стал играть намного ярче, злее. Мы это знали, ждали, но не получилось.

— То есть, после первой игры у вас не нашлось ответа на изменившуюся модель игры СКА?

— А какую вы модель хотите, если команда соперника выходит заряженная — наша задача в первые 10 минут не пропустить, потому что мы знаем, что они побегут, начнут активно. Здесь только тактика и физическое состояние игроков, а если мы выдержали этот натиск, значит, игра выравнивается дальше, где-то можно перехватить инициативу.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-spartak-match-piatyi-priess-konfierientsiia-1/
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