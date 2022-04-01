Разин и Скабелка — в числе кандидатов на место главного тренера «Салавата Юлаева»

Как стало известно «СЭ», Андрей Разин и Андрей Скабелка входят в число кандидатов на место главного тренера «Салавата Юлаева». У Разина действующий контракт с «Северсталью», Скабелка никого не тренирует с сентября прошлого года, когда был уволен из «Локомотива».

Ранее в числе претендентов на пост назывались Николай Цулыгин и Виктор Козлов, входившие в штаб Томи Лямся, который был главным тренером уфимцев на протяжении последних двух сезонов.

В нынешнем сезоне «Салават» проиграл «Трактору» в серии со счетом 1-4 и не смог выйти в финал Восточной конференции КХЛ.