Пустозеров посвятил гол Амирову, у которого обнаружили опухоль мозга

Хоккеист «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров посвятил партнеру по команде Родиону Амирову шайбу, которую он забросил в матче плей-офф КХЛ против «Сибири» (4:2).

После гола он показал табличку с надписью: «Родион, этот гол для тебя!»

23 февраля стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ. 20-летний хоккеист получил травму в предсезонном матче. После ряда обследований у врачей возникло подозрение на опухоль.

В нынешнем сезоне он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.