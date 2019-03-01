"Пора начать охоту". Фанаты "Ак Барса" требуют побед над "Авангардом"

Болельщики "Ак Барса" вывесили красочный баннер во время третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против "Авангарда" (1:4). На нем было изображено ружье, нацеленное на красных птиц (символов омского клуба - ястребов), а также содержалась надпись "пора начать охоту".

Фанаты Ак Барса негодуют pic.twitter.com/efk8CV5t78 – Никита Камышев (@SkifFc) 1 марта 2019 г.

Счет в серии составляет 3:0 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 3 марта в Казани.

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