23:36 1 марта | Хоккей — КХЛ

"Пора начать охоту". Фанаты "Ак Барса" требуют побед над "Авангардом"

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Болельщики "Ак Барса" вывесили красочный баннер во время третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против "Авангарда" (1:4). На нем было изображено ружье, нацеленное на красных птиц (символов омского клуба - ястребов), а также содержалась надпись "пора начать охоту".

Счет в серии составляет 3:0 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 3 марта в Казани.

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